Süper Lig'in 33. Haftasında saat 21:00'de ligin kritik maçlarından birinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, 3 puan hesabı yapıyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta, ameliyat için ülkesine dönen ve sezonu kapatıp sosyal medyadan takıma veda eden Djalma Campos ve sarı kart cezalısı olan Ceyhun takımdaki yerini alamayacak. Turuncu yeşillilerde akıllar ise 29 Temmuz'da oynanacak olan Türkiye Ziraat Kupası Final maçın olacak.Konuk ekip Denizlispor'da ise kaleci Tolgahan ile sakatlığı devam eden sağ bek Lopes, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ligde topladığı 51 puanla 6. sırada bulunan ve ilk 5 şansını zorlayan Aytemiz Alanyaspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 5- 1 mağlup ettiği rakibini yine yenmek istiyor. 35 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 13. sırada yer alan Yukatel Denizlispor da Alanyaspor'dan puan alarak ligde kalma yolunda emin bir adım atmak istiyor.