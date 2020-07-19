Uçurtma vasiyeti çocukları güldürdü

Antamya'da akciğer hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren 58 yaşındaki Şengül Cihan'ın yaşamını kaybetmeden önce çocukların sevindirilmesini isteği ailesi tarafından yerine getirildi. Ailenin isteği üzerine oyuncak ustası Haşim Süzme tarafından yapılan uçurtmalar sahildeki çocuklara dağıtıldı.Ahşap oyuncak ustası Haşim Süzme, uçurtmaların bir kısmını Şengül Cihan'ın oturduğu Hurma Mahallesi'ndeki çocuklara dağıtırken bir kısmını da Konyaaltı sahildeki çocuklara ücretsiz dağıttı. Rengarenk uçurtmalar çocukların yüzlerini güldürdü. Çocuklara uçurtmaları uçurtmayı öğreten Süzme'nin havalandırdığı uçurtmalar, merhume Cihan'ın anısına Antalya semalarında süzüldü. Hediye edilen uçurtmalar karşında mutlu olan çocuklar ve aileler teşekkür etti.BIR çok gönüllülük faaliyeti içinde bulunduğunu söyleyen 70 yaşındaki oyuncak yapımcısı Haşim Süzme, vasiyeti yerine getirdiğinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Vefat eden kişinin bir müşterisinin annesi olduğunu belirten Süzme, "Müşterim beni arayarak annesinin son günlerinde çocukların sevindirilmesi için talepte bulunduğunu söyledi. Bende bu sorumluluğu hemen kabullendim. Yeni nesil çocukların unutmaya başladıkları uçurtma yapma fikri aklıma geldi. Yüzleri güldürdüğümden dolayı mutluyum" dedi.