Ceyhun Gülselam takımda kaldı

Alanyaspor'da hem çalışmalar hem de iç transfer sürüyor. Turuncu yeşilliler, Ceyhun Gülselam ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon başında turuncu yeşilli ekibe katılan ve bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ceyhun Gülselam ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme yapan Alanyaspor yönetimi, deneyimli futbolcu için haftaiçi imza töreni düzenleyecek. Alanyaspor forması ile Süper Lig'de 56, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 11 maça çıkan başarılı ön libero, takımına bu süre zarfında 4 gollük katkı sağladı.