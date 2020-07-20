Davraz yenı sezona hazır

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde 2020- 2021 kış sezonu hazırlıkları devam ediyor. Günübirlik ziyaretçiler için 4 bin metrekare kapalı alana sahip açık ve kapalı lokantalar, kayak odası, ticari üniteler, oyun odası ve revir yer aldığı sosyal tesisler açılırken, Spor Toto teşkilatının destekleriyle 2018 yılı sonunda başlanan spor salonu bitme aşamasına gelindi.

250 BİN KİŞİ GELDİ

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, toplam 680 seyirci kapasiteli ve 2 kat olarak planlanan spor salonundaki çalışmaları yerinde inceledi. Alt katında antrenman ve soyunma odaları, üst katında ise spor salonu yer alan tesisle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile salonun inşaat çalışmalarını yürüten yüklenici firma yetkilerinden bilgi alan Seymenoğlu, çalışmaların zamanında yetiştirilmesini istedi. 2019- 2020 kış sezonunda yaklaşık 250 bin den fazla kişinin ziyaret ettiği Davraz Kayak Merkezi'nde, Isparta Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki sezonda ziyaretçilere daha konforlu bir hizmet verilmesi hedefleniyor.