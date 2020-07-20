Halka rağmen siyaset

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evi olmayan vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olması hayali yarıda kaldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçecek konut projesinin ilk adımı olan ve 2018 yılında AK Partili Belediye Başkanı Adil Çelik yönetimi tarafından hazırlanan imar planı, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin açtığı dava sonucu iptal edildi.

KARAR 1 TEMMUZ'DA ÇIKTI

Süreç, CHP'li Meclis Üyeleri İsmet Tok ve Sema Şenli ile İyi Parti'li Meclis Üyesi Nazmiye Gül Özgörü'nün mecliste imar değişikliğine ret oyu vermesiyle başlamıştı. Meclis üyeleri daha sonra avukat Ali Akyol ve Deniz Bilgiç ile birlikte imar planında yapılan değişikliğin iptali için Antalya 2'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 'üstün kamu yararı taşımadığı' gerekçesiyle planı iptal etti. Büyükşehir Belediyesi, iptal kararına itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'inci İdari Dava Dairesi, 1 Temmuz 2020 tarihinde itirazı reddetti.

GEREKÇE ALTYAPI

Avukat Ali Akyol, imar planının en az bin konut yapmaya müsait yoğunluklu yapılaşmanın önünü açtığını belirterek, "Burada yoğunluk yaratılacağı halde kanalizasyon, içme suyu, park gibi gerekli pek çok altyapı ve sosyal tesisin bölgede olmadığını belirtip dava açtık. Proje iptal edildi. Doğaya verilecek zararın önüne geçtik. Gazipaşa'ya hayırlı olsun" dedi.

GAZİPAŞALILAR TEPKİLİ

Karara ise vatandaşlar sert tepki gösterdi. Gazipaşa'nın gelişimine ve büyümesine sekte vurulduğunu belirten vatandaşlar, "Burada fakir fukaranın ev sahibi olması engellenmesinin yanında ilçemizin gelişmesinin de önüne geçilmiştir. Bunun hesabını kamuoyu önünde nasıl verecekler" diyerek tepkilerin idile getirdiler.

İLÇEYE ÖZEL MİMARİ

Koru Mahallesi ve Bakılar Mahallesi arasındaki 144 dönüm arazide yapılması planlanan proje ile bölgeye 500-600 konut yapılması öngörülüyordu. İçerisinde parkı, bahçesi, camisi, okulu olacak bölge küçük bir mahalle olacaktı. Klasik TOKİ çizgisinden farklı olacak projede, plan ve mimari çizimler belediyenin de onayıyla hazırlanmıştı. Mimarinin Gazipaşa'nın dokusuna uygun olmasına dikkat edilmişti. İlçeye özel proje hazırlanması Türkiye'de ilk olarak gösteriliyordu.