Kahramanlara selam

Aytemiz Alanyaspor'un 2020- 2021 yılı formaları hazırlandı. Formaların önümüzdeki günlerde Alanyaspor Store'da satışa çıkacağı duyuruldu. Formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan Efecan Karaca'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Formadaki kamuflaj detayı taraftarın oldukça ilgisini çekti.

SON MAÇTA SAHADA

Aytemiz Alanyaspor 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nun evinde oynayacağı son maçı olan Yukatel Denizlispor karşısına kamuflaj desenli formayla çıkacağını duyurdu. Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre ayrıca kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.