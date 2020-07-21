Akrep tarih yazdı

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup eden FTA Antalyaspor kendi rekorunu geliştirirken tarih yazdı. Akrep'in galibiyeti ile 110 yıllık mazisi olan MKE Ankaragücü'nün ligden düşmesi ise tarihe geçti.11 maç ile kendisinin yenilmezlik rekorunu Gaziantep FK beraberliğiyle kıran kırmızı beyazlılar, başkent seferinde de deplasmanlardaki yenilmezlik rekorunu 1 maç daha uzattı. 2009-2010 sezonunda deplasmanda oynadığı üst üste 6 maçtan yenilmeden ayrılan FTA Antalyaspor, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte bu rekorunu 7 maça taşımayı başarmıştı. Akrep, Ankaragücü'nü de yenerek rekorunu 8 maça çıkardı.MKE Ankaragücü-Antalyaspor maçının uzatma anlarında gerginlik yaşandı. Ankaragücülü Kitsiou ile oyundan çıkan Antalyasporlu Yekta arasındaki sözlü tartışmanın ardından iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. İki takımdan bir çok futbolcu ve teknik heyet olayı yatıştırmaya çalıştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'i Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.MAÇTAN sonra küme düşen MKE Ankaragücü'ne 'geçmiş olsun' dileyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Futbolda olağan bir şeydi. Ankaragücü son haftalardaki iyi mücadelesini, oyununu kazanarak sürdürmek istedi. Fakat kazanan biz olduk. Kazanma arzumuz, alışkanlığımız maçı bize kazandırdı. Tabii ki ortada bir acı varken kazanmaktan dolayı o mutluluğumuz yok" dedi.TUNA, sezonun ikinci yarısında sürekli üzerine koyan bir oyun sergilediklerini belirterek, "Özellikle pandemi döneminde çalışmalarımızı tüm oyuncularla iyi geçirmemiz, pandemi sonrası aldığımız sonuçlara büyük etken oldu. Bu anlamda da takımımı tekrar tebrik ediyorum. Haftaya Galatasaray ile karşılaşacağız. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.MAÇIN son bölümünde yaşanan gerginliğe değinen Tuna, "Ankaragücü büyük bir camia. Hepsinden özür dileriz. Açıkçası sınırlarımızı, davranışlarını bilen bir takımla da çalışıyorum. Böyle zamanlarda olabiliyor, insanlar kendi kontrollerini sağlayamıyor. Biz de sinirlenebiliyoruz" ifadelerini kullandı.ANTALYASPOR'DA son haftaların yükselen değeri Doğukan Sinik, maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu. Tamer Tuna ile birlikte kendi bölgesinde oynamaya başladığına dikkat çeken genç futbolcu, "İlk defa kendi yerimde oynamaya başladım. Tamer hocaya teşekkür ederim. Burada daha çok faydalı oluyorum" dedi.