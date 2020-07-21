Engelsiz buluşma

ANTALYA'DA koronavirüs salgını dolayısıyla mart ayında faaliyetlerini durduran Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe, engelli bireyler ve aileleriyle yeniden buluştu. Müzik dinletisiyle kapılarını özel çocukları ve aileleri için yeniden açan Engelsiz Kafe'de müzik dinletisi, bir Antalya klasiği olan 'Akdeniz Akşamları' ile başlayıp Türk pop müziğin klasikleri ve oyun havalarıyla devam etti. Gece, Engelsiz Kafe'nin en renkli öğrencilerinden Eyüp Tarım'ın 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını gitar eşliğinde söylemesiyle sona erdi. Geceye katılanlar şarkıya alkışlarla eşlik etti.Kızı Hatice Sudem'le geceye katılan Rabia Yıldırım, pandemi döneminin sıkıntılı geçtiğini, çocukların psikolojik olarak çok etkilendiğini ve hatta sinir krizi geçirdiğini söyledi. Jale Sermit ise oğlu Arda'yla katıldığı geceyi, "Çok iyi oldu. Çocuklarımız bunalmıştı. Sadece arabayla dolaştırabiliyorduk" dedi. Gecede istisnasız her şarkıya büyük coşkuyla eşlik eden Tunç'la geceye gelen Ali Ruknettin Es ise Engelsiz Kafe gibi bir mekana sahip olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.