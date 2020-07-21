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Gözü gibi bakıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Gözü gibi bakıyor
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 50 bin TL vererek 1994 model Doğan marka otomobil alan Serdar Altınoluk, otomobiline binmek yerine garajda muhafaza etmeyi tercih etti. Satın aldığı otomobilin önceki sahipleri tarafından 26 yıldır garajda muhafaza edildiğini anlatan Altınoluk, "Biz de gerekli değeri verip, uzun yıllar garajda saklamayı düşünüyoruz. Aracımız hatasız, boyasızdır. Ben aracın 3. sahibiyim. Bu arabayı alanlar sırasıyla garajda muhafaza etmiş. Benden önceki sahibi de 12 yıl garajda saklamış. Biz de binmeyeceğiz" dedi.

ÇOCUKLUK TUTKUSU
Doğan model araba tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Altınoluk, "Orijinalini seviyoruz. O yüzden bu arabayı aldık. Bu arabayı 50 bin TL'ye aldık, 52 bin kilometrede. Aracın değişen hiçbir aksamı yok. Ön farlardan tutun arka spot lambalarına kadar orijinal. Rengi de aynı şekilde orijinal, sonradan boyanma değil" diye konuştu.
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Gözü gibi bakıyor
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