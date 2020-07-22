Ünlüler üzerinden tanıtım

TÜRKİYE'NİN tropik meyve bahçesi olan Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçesinde üretimi yapılan meyvelerin tanıtılması için çalışmalar yoğunlaştı. Manavgat, Serik, Aksu, Demre gibi birçok sahil ilçesinin de üretime katılmasıyla, muz başta olmak üzere meyve çeşitliliği mango, avokado, ejder meyvesi, passiflora, longan gibi toplamda 42'ye ulaştı.Meyveler arasında özellikle 'çarkıfelek', 'gençlik iksiri' gibi isimlerle de anılan passiflora meyvesi, ünlü isimlerin yeni gözdesi oldu. Tropik meyve fidanı üreten Mustafa Ezici, kilosu 80 liraya satılan passifloranın bölgede yaklaşık 15 tona yakın üretiminin yapıldığını belirterek, tanıtım için çaba harcadık- larını söyledi. Birçok ünlü isme meyve gönderdiklerini anlatan Ezici, "İnanılmaz bir talep var. Türkiye'de birçok ünlüden hem talep geliyor" dedi. Passiflora gönderilen isimler arasında Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ve Deniz Seki gibi çok sayıda sanatçı yer alıyor.