İngiltere’den övgü geldi

İNGİLTERE'NİN Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, önce Antalya, ardından da Muğla'nın Fethiye ilçesine ziyarette bulundu. Türkiye İngiliz turistleri beklerken, Chilcott'tan koronavirüs salgınıyla ilgili havalimanı ve otellerde alınan önlemlerle ilgili övgü geldi. Chilcott'un ilk durağı Antalya oldu. Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Chilcott, olumlu mesajlar verdi. 4 hafta önce Regnum Carya'da yapılan toplantıya geldiğini ve 134 farklı tedbirin alındığını bizzat gördüğünü belirten Büyükelçi Chilcott, "Aslında tedbirlerden dolayı da hiçbir şüphem yok" dedi.Türkiye'deki gelişmiş sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunun farkında olduklarının altını çizen Chilcott, "Bundan dolayı da zaten İngiliz hükümeti geçen ayın sonunda İngiltere ve Türkiye arasında bulunan iki büyük engeli kaldırdı. Ayrıca Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek olanlar için de iki haftalık karantina süresi kaldırıldı. Ümit ederim ki bundan sonra iki ülke arasındaki seyahatler karşılıklı devam edecektir. Turizm açısından da gelişmeler devam edecektir" diye konuştu.Vali Ersin Yazıcı da pandemi tehdidiyle ilgili alınabilecek tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. 10-15 otel ve çeşitli işletmelere gittiğini ve tatil yapanların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyduğunu gördüğünü anlatan Yazıcı, "Alınan tedbirler noktasında biz tabi öncelikle işletmeleri otel, restoran ve benzeri yerleri sıkı şekilde denetliyoruz. Denetimlerimizde bu işletmelerin kurallara uygun hareket ettiği ve tüm hazırlıklarını yaptığını gördük" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Dominick Chilcott daha sonra da Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaymakam Muzaffer Şahiner'i makamında ziyaret etti. Türkiye ve Fethiye'de pandemi nedeniyle tüm önlemlerin alındığını kaydeden Büyükelçi Chilcott, "Türkiye ve Fethiye çok güvenli. Turizm sektöründe İngiltere ve Fethiye arasında hiçbir engel kalmadı. Geçtiğimiz hafta İngiltere'den, Dalaman'a uçuşlar başladı. Beklentilerimize göre önümüzdeki hafta uçuş sayıları artacak. İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz. Yalnızca psikolojik faktörler var. Türkiye güvenli bir yer olduğu için İngilizler burayı tercih edecektir" diye konuştu" dedi.