Temizle temizle bitmiyor

GELEN turistle birlikte nüfusu katlanan Antalya'da çöp sorunu yaşanıyor. Kumluca'nın Adrasan tatil merkezinde, günübirlik tatilcilerin kirlettiği sahil şeridini, turizmciler temizleyip, poşetlerce çöp topladı. Yaklaşık 20 kişilik ekip hijyen önlemlerini alıp, sahildeki çöpleri poşetlere doldurdu. Sahili boydan boya dolaşarak çöpleri toplayan turizmciler, tatil için gelenlere de çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.Adrasan'ın doğallığıyla ön plana çıktığını belirten turizmci Azize Taşır, tatilcilerden çevreye daha duyarlı olmalarını istedi. Plajı kullananların kendi elleriyle kirlettikleri sahile bir gün sonra tekrar gelerek denize girdiğini ve güneşlendiğini söyleyen Taşır, "Elimizden geldiği kadar sahili temiz tutmak için gayret ediyoruz ve tatilcilerden de duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.Alanya'da da belediye ekipleri 70 kilometrelik sahil bandı dahil şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürdü. Çevre kirliliğine dikkat çeken Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, "430 personel ve 120 araç ile 70 kilometrelik sahil bandında her gün temizlik yapıyoruz. Buna rağmen maalesef çevre kirliliği oluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, temiz bir Alanya için hep birlikte mücadele edelim. Değerli halkımızdan çevreye hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Alanya hepimizin, doğa hepimizin, lütfen bu şehri temiz tutalım" şek- linde konuştu.Turizm yoğunluğu ile kirlilik riski yaşanan bir diğer ilçe ise Kemer. Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) Başkan Yardımcısı Mustafa Bilyaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Kurban Bayramı sonrası Kemer'de deniz dibi temizliği yapılması planlandığını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Deniz dibi temizliği yaparak berraklığı daha da keskinleştirmek istiyoruz" dedi. Bilyaz ise duyarlılık çağrısı yaptı.