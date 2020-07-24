Vahşete dur denmeli

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların doğal yaşam alanları olan Antalya sahillerinde yumurta sezonu başladı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle turizm sezonu gecikmeli başlayınca, sahillerdeki tenhalık caretta carettalara yaradı. En önemli merkezlerden olan Serik ilçesi Belek turizm merkezinde özellikle otel sahillerindeki caretta caretta yuva sayısının geçen yıllara göre üç kat artış gösterdiği açıklandı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, pandemi sürecinde doğanın birazcık nefes aldığını söyledi. Canpolat, otellerin kullandığı sahillerin ilk 35 metrelik bölümünün kaplumbağalara bırakılması ve bu bölgeye şemsiye, şezlong konulmamasını önerdi.Ancak yuvalara zarar verilmesi bu sevinci kursakta bırakıyor. Daha önce Manavgat ilçesinde yaşanan yuva katliamının bir benzeri Alanya ilçesinde yaşandı. Alanya'nın Yeşilöz sahiline gelerek, her yıl yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının yuvaları, iş makinesiyle darmadağın edildi. Sahile gelen iş makinesi, yuvalardan 4'ünün üzerinden geçti. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, dağılan yuvalardaki yumurtaların, kargalar ve orada bulunan köpekler tarafından yendiği belirtildi. Deniz kaplumbağası yuvalarını koruma altına alan çevreciler ve hayvanseverler duruma tepki gösterirken, olayla ilgili şikayette bulunuldu.Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, olayın 'katliam' olduğunu söyledi. Kayhan, o bölgede herhangi bir çalışma, inşaat, kum alma gibi bir durum olmadığı halde yaşanan kıyımın gerekçesini bilmediklerini anlattı. Başkan Kayhan, "Yuvalar, yumurtalar zarar gördükten sonra yetişebildik maalesef. Bu bir katliam. İnsanlar nasıl öldürülüyorsa hayvanlar da o şekilde öldürülüyor demektir. 1500 kaplumbağanın sadece bir veya en fazla ikisi yaşayabiliyor" diye konuştu.