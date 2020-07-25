Falez çatlakları riski artırıyor

Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, oluşumu milyonlarca yıl önceye dayanan falezlerin gözle görülemeyen yerlerini su altı kamerasıyla görüntüledi. İnsan elinin dokunmadığı çatlak ve kovuklarda deniz kestanesi, su hıyarları ve kabuklu deniz canlıları gibi farklı türlerde binlerce canlı hayatını sürdürüyor. Kovuklar ayrıca nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının da yaşam alanı konumunda.

DEPREM RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Metrelerce uzayan çatlaklara girmenin tehlikeli olabileceğini anlatan Alemdar, "Falezler bölgesinde yüzlerce çatlak ve kovuk var. Bu kovukların bazıları metrelerce derine uzanıyor" dedi. Bir taraftan doğal yaşam canlılığı hayran bırakırken, diğer taraftan ise olası bir depremde bu çatlakların durumu kafada soru işareti bırakıyor. Antalya falezlerinin milyonlarca yıldır ayakta olduğunu vurgulayan İsa Alemdar, "Olası depremde falezlerin zarar göreceği biliniyor fakat bu kovuk ve çatlakların falezlerdeki hasarı aza indireceğini düşünüyorum. Tahminimce süspansiyon görevi yaparak titreşimin yoğunluğunu azaltacak" ifadelerini kullandı.