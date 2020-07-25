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Şarampolde can pazarı

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Şarampolde can pazarı
BURDUR'DA şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza, Fethiye yolunda yaşandı. Arif Güçlü'nün (68) kullandığı 20 UH 818 plakalı otomobil önceki gün saat 18.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Güçlü ile eşi Nezahat Güçlü (66) yaralandı. Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Şarampolde can pazarı
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