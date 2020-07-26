Ağustos’ta kilit açılıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in davetiyle, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin önde gelen temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir grup 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde görmek için 4 günlük bir gezi programı için Antalya'ya geldi. Lara Barut Hotel'de konaklayan Alman turizmciler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve sektör temsilcileriyle yemekte buluştu.

500 TESİSE SERTİFİKA

Türkiye olarak sağlıklı ve güvenli turizm konusunda tüm paydaşlarla önemli adımlar atıldığını anlatan Bakan Yardımcısı Alpaslan, salgın sürecinde hiçbir kuşkunun yer almayacağı hizmetin verilmesi noktasında kriterler belirlendiğini tesislerin de uluslararası alanda geçerliliği olan kuruluşlar tarafından akredite edildiğini belirterek, "500'e yakın tesisimiz hazirandan bu yana Güvenli Turizm Sertifikası aldı" dedi.

RUSLAR GELİYOR

Almanya'dan gelen seyahat acente temsilcilerini ağırladıklarını aktaran Alpaslan, olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Ukrayna ile İngiltere olmak üzere yabancı ziyaretçiler Türkiye'ye gelmeye başladı. Almanya, AB ülkeleri ve Rusya en büyük pazarlarımızdan. Bu ülkelerde de turizm hareketliliğinin başlamasını istiyoruz. Almanya en kısa sürede lokal, arkasından tüm Türkiye'ye açılacaktır. Almanya ve AB ülkelerinde en geç ağustos itibarıyla turizm hareketliliği başlayacak. Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak. İlk etapta İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos'ta da Antalya ve tatil beldelerine uçuşlar gerçekleşecek." dedi.



TEK TEK İNCELEDİLER

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Antalya'ya gelen Alman heyet incelemelerde bulundu. Perge Antik Kenti'ni gezen heyet daha sonra sertifika alan otelde incelelerde bulundu. Heyet, otelin girişi, lobi, odalar, restoranlar, havuz, sahil bantlarını gezdi ve yapılan uygulamaları yerinde gördü.