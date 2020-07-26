Lösev’den destek

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Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
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LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve onkoloji hastalarının tedavileri boyunca protein yönünden sağlıklı beslenebilmeleri için et ve et ürünleri dağıtımına devam ediyor. LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, Özcan, LÖSEV'in 2020 yılı hedefinin 65 bin kez et dağıtımı olduğunu söyledi. Özcan, LÖSEV'in 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürdüğünü belirten Özcan, Antalya LÖSEV binası önünde, kayıtlı hastalara et ve et ürünlerini dağıttıklarını belirtti.

YIL BOYU DEVAM
Yüksek protein içerikli et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastaların zorlu tedavi sürecini daha kolay atlattıklarını aktaran Özcan, LÖSEV'e kayıtlı, dar gelyirli lösemi ve kanser hastalarının yalnızca Kurban Bayramı'nda değil, tüm yıl taze et ürünleri ile beslenebildiklerini anlattı. Özcan, "Kurban bağışı bunun için önemli" dedi.

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