Şehit hatıraları ziyaretçi bekliyor

AntalyaKepez Belediyesi tarafından açılan Türkiye'nin ilk müzesi Anadolu Şehitler Müzesi, Antalyalılar ve tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Anadolu Şehitler Müzesi, 25 farklı konu başlığı, 3 diorama ve 1 şehit evi canlandırmasıyla onlarca objeye ev sahipliği yapıyor. Anadolu Şehitler Müzesi'nde yer alan Çanakkale dioraması müzenin birbirinden özel bölümleri arasında yer alıyor. Çanakkale'den getirilen toprağın kullanılarak, savaş canlandırması yapılan diorama da, sualtı arkeologları tarafından çıkarılan mayın ve yabancı savaş gemilerine ait çapalar da bulunuyor. Anadolu Şehitler Müzesi'nin ziyaretçilerine de 'Her Türk asker doğar' düsturuyla asker künyesi hediye ediliyor.