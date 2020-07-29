7 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Süper Lig'i 9'uncu sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren futbolcuların çoğunluğuyla yollar ayrılacak. Fredy ile yeni sözleşme imzalayacak kırmızı beyazlılarda, Hakan Özmert ise kontratında yer alan sezonda 20 maç oynaması halinde 1 yıl uzatma opsiyonunu kullanıp, gelecek sezonda takımda forma giyecek.

İŞTE O İSİMLER

Sözleşmesi sona eren futbolculardan kırmızı beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş'ün yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon takımda yer almaması bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor'da sözleşmesi sona eren Charles, N'dinga, Chico, Celustka, Salih Dursun, Yekta Kurtuluş ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

GERİ DÖNÜYORLAR

Fraport TAV Antalyaspor'un kiralık olarak başka kulüplerde forma giyen futbolcuları Diego, Harun Kavaklıdere ile Drole takıma geri dönecek. Teknik direktör Tamer Tuna ve yönetimin yapacağı görüşme sonrası futbolcuların performansına gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirlenecek.



BEŞİKTAŞ FERHAT'I İSTİYOR

Beşiktaş, TFF'nin yeni yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transferde yerli oyunculara ağırlık vereceğini açılaması ve teknik heyetin memnun olduğu kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanına deneyimli bir yerli almak isteyen yönetimin arayışlarını sürdürdüğü belirtildi. Volkan Babacan'ın listedeki isimler arasında öne çıktığı kaydedilirken, Antalyaspor'un yedek kalecisi Ferhat Kaplan ile Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi Haydar Yılmaz'ın da alternatif listeye girdiği ileri sürüldü.