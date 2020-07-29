Kaputaş eskiye döndü

ANTALYA'NIN Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta yer alan ve altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Plaj, yeşili ve maviyi bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor.

METRELERCE KUYRUK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayında Kaputaş Plajı'nın giriş kapısı asma kilitle kapatılmıştı. Tarihinin en sakin günlerini koronavirüs tedbirleri döneminde yaşayan Kaputaş Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından normale döndü. Yüzlerce metre uzunluktaki otomobil kuyruğunda İstanbul'dan Erzurum'a, Ankara'dan Samsun'a birçok ilden gelen araçlar dikkat çekti.

REKOR 10 BİN ZIYARETÇIYDI

Önlemlerin alındığı plajın girişinde ateşi ölçülen misafirler, maske takmaları için de uyarılıyor. Plajdaki cankurtaran Ramazan Talay fiziki mesafeye göre şezlongları yenilediklerini ve plajın en yoğun günde dahi yalnızca 3 bin civarı tatilciyi ağırladığını söyledi. Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı.