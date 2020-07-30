Dünyanın geçmişi bu kayalarda

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Erdal Koşun, derslerinde dünyanın oluşumundan izler taşıyan birçok kayaç, mineral ve fosil kullanıyor. Prof. Dr. Koşun, yaptığı saha çalışmaları sırasında bulduğu birbirinden ilginç ve milyonlarca yıllık yaşa sahip kayaç, mineral ve fosillerden odasında küçük bir müze oluşturdu.

DÜNYANIN EN ESKİSİ

Koşun'un koleksiyonunda dünyanın en eski fosilleri arasında yer alan ve yaşları 250-500 milyon yıl öncesine kadar uzanan iki trilobit fosili de var. Kayaçları öğrencileriyle yaptığı saha çalışmalarında birini Kemer ilçesi Olimpos civarında, diğerini ise Konya'da bulduğunu anlatan Koşun, bu kayaçların, günümüze kadar dünyamızın geçirmiş olduğu bütün geçmişi okumayı sağladığını söyledi. Koşun, kabuklu su canlıları olan trilobitlerin, dinozorlardan çok daha eski dönemlere ait olduğunu belirterek, "Kemer- Olimpos yöresinde bulduğumuz örneğin 450 milyon yıla kadar oluşum yaşı var" diye konuştu.