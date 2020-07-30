Gül döktük yollarına

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur tekneleri koronavirüs nedeniyle bu yıl sezonu, temmuz ayı sonunda açtı. Bu yıl yat turlarının ilk tatilcileri Ukraynalı turistler oldu. Ukraynalı turistler ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek için yat turuna çıktı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yat turu için Alanya Marina'ya gelen tatilciler, keman eşliğinde güllerle karşılandı. Yatta turistlere kaptan Turgay Meşe tarafından Alanya muzu ikram edilerek ilçe hakkında bilgi verildi.

UMUT SÜRÜYOR

Yat kaptanı Turgay Meşe, "Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Onların gelmesi de bizi mutlu etti. Misafirlerimizi karşılarken, Alanya'yı ve kendi sektörümüzü tanıtım amaçlı görsel bir karşılama düzenledik. Çok mutluyuz. Bu sezon az da olsa bir kazanç beklentimiz var. Turizm, ekonomi için bir temel taştır. İnşallah bu sezon ülkemiz ve turizm çalışanlarımız için de iyi olur" ifadelerini kullandı. Yatın ilk misafirlerinden olan 35 yaşındaki Ukraynalı Kateryna Glukhovska ise "Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum, Türkiye'de güzel önlemler alınmış" diye konuştu.



AŞIK OLDULAR

TURISTLER Alanya'nın tarihi güzelliği olan Alanya Kalesi, Tersane, Kızılkule, Aşıklar Mağarası ile Damlataş Plajı güzergahında gezdirildi. Teknenin açıkta demir atmasıyla yüzme fırsatı da bulan turistler, yatta çalan müziklerle de dans ederek eğlendi. Yat kaptanı Turgay Meşe, bu yıl koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, bu nedenle turizm sezonunun da geç başladığını söylerken, bu sürecin ağır ağır atlatıldığını aktardı