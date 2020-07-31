Ağlar çöp için atıldı

Isparta Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 20 balıkçı, bugün Eğirdir Limanı içerisinde temizlik yaptı. Balıkçı tekneleriyle liman içerisinde ığrıp çekerek temizlik yapan balıkçılar tonlarca göl otu ve katı atıkları kıyıya çıkarırken, balıkçılarla birlikte çalışan Eğirdir Belediyesi ekipleri de atıkları kamyonlarla gölden uzaklaştırdı. Liman içi temizlik çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran takip ederken, Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse de temizlik çalışmalarına bizzat katıldı.

İLÇEYE YAKIŞMIYOR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise denize bağlantılı kanal kirlilikten görünmez hale geldi. Tuzla Mahallesi'nde bulunan ve denize dökülen kanalın içerinde balık, ördek, kaplumbağa ile kurbağalar yaşarken, suyun kirlilikten yemyeşil hal aldığı görüldü. Bölgede yaşayan Batuhan Kırım (33), "Kanaldaki haşereler insanları yoruyor. Kirlilikten dolayı fare ve sinek problemleri var. Belediye temizlik ekiplerinin zayıf çalıştığına inanıyorum. Burada düzenli temizlik yapılmalı" dedi.