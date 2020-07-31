Kurban Bayramı hareketi başladı

ANTALYA'DAKİ tesislerde, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde, güvenli turizm sertifikasyonunu oluşturduklarını söyledi.

YÜZLER GÜLÜYOR

130 kriteri yerine getirip sertifikayı alan tesislerin açıldığını anlatan Yağcı, "Tatilciler gönül rahatlığıyla tatillerini yapabiliyor" dedi. Önceliklerinin sağlıklı turizm hizmeti sunmak olduğuna işaret eden Yağcı, "Hayatın normal akışında tüm önlemleri alarak, güvenli tatil imkanı sağlıyoruz" dedi. Erkan Yağcı,iç turizmden sonra, Ukrayna, Beyaz Rusya, İngiltere, Sırbistan ile devam eden bir dış turizm hareketliliği olduğunu belirterek, "Bunun Rusya, Almanya ve AB ülkeleriyle devam edeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu. Otelciler ise ağustos ayı rezervasyonlarına göre otellerin yüzde 30'unu iç pazarın dolduracağını söyledi.