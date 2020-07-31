Partilerde iç savaş

CHP ve İyi Parti'de il örgütleriyle genel merkez arasında ipler geriliyor. Antalya'da CHP Genel Kurulu'nda Parti Meclisi'ne Antalya'dan hiçbir ismin girmemesi tepki çekti. Aday listesine Antalya'dan gösterilen tek isim olan Ebru Küçükaydın'a Antalya delegeleri oy kullanmayınca, Antalya PM'de temsilcisiz kaldı.

TARİHİ AYIP

Parti içi kulislerde başlayan sitem ve eleştiri, son olarak milletvekilleri tarafından da dillendirildi. İlk açıklama, Antalya Milletvekili Aydın Özer'den geldi. Antalya'da bir internet sitesine açıklamada bulunan Aydın Özer, yaşananları 'tarihi bir ayıp' olarak nitelendirdi. CHP İl Başkanı Nusret Bayar'ı hedef alan Özer, kurultay delegesi olmalarına rağmen, kendilerinden fikir almadan anahtar liste oluşturulduğunu söyledi. Özer, "Egoları yüzünden kimseye sorma ihtiyacı bile duymadılar. Onların iddiaları yüzünden Antalya temsilcisiz kaldı. Bizlere de sorsaydı, belki bir tane arkadaşımız Parti Meclisi'nde olabilirdi" dedi. Aydın Özer, İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetimini 'yüksek ego içinde' ve 'kibirli' olarak nitelendirdi. Bu çıkışa bir destek de bir dönem PM'de yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapan Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'tan geldi. Budak, "Bize kurultay öncesi kimse bir şey sormadı. Antalya'nın Parti Meclisi'nde temsilcisinin olmaması doğru değil, Kimsenin partiyi bölmeye, parçalamaya hakkı yok" diye konuştu.

KOLTUK DERDİNDE

CHP'de il yönetimi tarafından cevap ise CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın'dan geldi. Sosyal medya hesabından son kurultay ve PM listesine ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, Çetin Osman Budak ve Aydın Özer'i sert sözlerle eleştirdi. Aydın, "Bu arkadaşlar ise koltuk derdinde. Hem de hak etmedikleri" dedi. Budak'ın Genel Başkan Yardımcılığı döneminde yaşadığı bir olayı anlatan Şakir Aydın, "Çetin Osman Budak geçtiğimiz senelerde Elmalı ziyaretindeyken, örgütten gelen 'esnafımızı ziyaret edelim' teklifine karşılık, 'Ben Genel Başkan Yardımcısıyım, kimsenin ayağına gitmem. Onları partiye toplayın' demiştir. 5 yıl önce havadan milletvekili olan, hak etmediği halde PM üyesi olan bu arkadaşın vatandaşı küçük gören, örgütü kamuoyunda yandaş medyanın kucağına atan tavrı aslında bizleri hiç şaşırtmamıştır. Örgütten, örgüt geleneğinden uzak birisine yakışan bir tavırdır" dedi.

ISPARTA KARIŞTI

Bir diğer karışıklık haberi ise Isparta'dan geldi. İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan ile birlikte 7 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. Aksu, Atabey, Eğirdir, Keçiborlu, Sütçüler, Uluborlu ve Yalvaç ilçe başkanları ile birlikte basın açıklaması yapan Tandoğan, istifa gerekçesi olarak İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'u gösterdi. Mahalle delege ve merkez ilçe başkanlığı seçimlerinde demokrasiye sığmayan tavır ve davranışlar gösterildiğini anlatan Tandoğan, "Aylin Cesur, seçimler sırasında kendi çıkarları doğrultusunda taraf olmuştur. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti Genel Merkezince yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için toplu halde görevlerimizden istifa etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

ŞEHİT CENAZESİ ŞOVU

Aylin Cesur'un kendisinin seçilmesinde rol alanlara karşı ahde vefa göstermediğini söyleyen Özgür Tandoğan, Cesur'un uzun süre gündemde kaldığı şehit cenazesi kriziyle ilgili de konuştu. Aylin Cesur'un cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirdiği anları hatırlatan Özgür Tandoğan, "Şehit cenazesine katılacağını bir gün önce bilerek Ankara'dan Isparta'ya gelmesine rağmen, cenazeye ani olarak katılması gerektiğini iddia etmiştir. Manevi değerlerimiz üzerine yapılan saldırı ve kötü davranışları kabul etmediğimizi belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı. Özgür Tandoğan, Cesur'un Salda Gölü ile ilgili yaptığı açıklamalarını da 'siyasi nezaketten uzak' diye nitelendirdi.



ÜLKÜCÜLERE YER YOK

İYİ Parti'de bir diğer kriz ise Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşandı. İlçe kongresinde yaşanan anti demokratik ortama tepki göstererek daha önce istifa eden partinin ilçedeki güçlü isimlerinden Mehmet Taş ve ekibi sert açıklamalarda bulundu. 120 kişilik bir grupla yemekte buluşarak açıklama yapan Mehmet Taş, İYİ Parti ile gönül bağlarının da kalmadığını açıkladılar. İYİ Partiden ve Kumluca Belediyesi başkan yardımcılığından istifa eden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprak da Korkuteli'ne gelerek Taş ve ekibine destek verdi. Mehmet Taş, İYİ Parti içersinde Türk milliyetçilerinin değersizleştiğini söyledi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'yı suçlayan Taş, "PKK'nın TBMM temsilcisi olan terörist hain Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen düşünce, Kendi tabirleriyle Korkuteli'nde operasyon yapmış, ülkücüleri saf dışı bıraktırtmıştır. İYİ Parti'de geldiğimiz nokta, yalan siyaseti- iftira siyaseti-dedikodu siyaseti-belgesiz ve bilgisiz siyasettir" dedi.



KİBİRLİ YÖNETİM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı en ilginç çıkış ise İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'dan geldi. Sosyal medyada yorumlarda bulunan Küçükkuru, "Genel başkan, konuşması bittikten sonra oturmayıp kurultayı terk ediyor. Kurultaya saygısızlık yapıyor. Disipline vermek gerekmez mi? Kurultayın iptal sebebi bile olur" dedi. Küçükkuru ayrıca 'Neden isteyen genel başkanlığa aday olamıyor' sözleriyle demokrasi vurgusu yaptı. Yaptığı paylaşımı daha sonra kaldıran Küçükkuru, kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de sözlerine ekledi.