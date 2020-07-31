Yeniden buluşma noktası oldu

salgınında alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Manavgat Şelalesi, normalleşme süreciyle tatilcileri yeniden ağırlamaya başladı. Girişte maske takması zorunlu olan ve vücut ısıları ölçülen ziyaretçiler, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda bile doğal ortamda hem serinliyor hem de seyir teraslarından şelalenin doğal güzelliğinin keyfini çıkarıyor. Birçok tatilci, özçekim yaparak yaşadıkları anı ölümsüzleştirirken, şelalenin maskotu olan papağanlarla da fotoğraf çektiriyorlar.Manavgat Şelalesi İşletme Tesisleri Müdürü Cengiz Bilgir, Manavgat Şelalesi'nin geçen yıl yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.