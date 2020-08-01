Akrep’in yeni golcüsü orgill

FRAPORT TAV Antalyaspor transfer çalışmalarına hızlı başladı. Ankaragücü'nün golcüsü Dever Orgill ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edildi. Bu yıl kötü bir performans gösteren Ankaragücü'nde göze batan başarılı ender oyunculardan olan Orgill, bu yıl Süper Lig'de 29 maçta 5 gol 1 asistlik performansa imza attı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Orgill'in Ankaragücü'ndeki toplam karnesi ise 43 maçta 11 gol ve 4 asist oldu. Ankara ekibiyle sözleşmesini tamamlayan 30 yaşındaki deneyimli golcü için bonservis bedeli ödenmeyecek. Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı iddia edildi. Jamaikalı oyuncu ile Sivasspor'un da adı geçiyordu.

FORVETTE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Forvet hattında yer alan Adis Jahovic'e Beşiktaş'ın talip olduğu konuşulurken, Alman yıldız Podolski'nin ise sözleşmesi sona ermişti. Bir diğer hücum silahı Sinan Gümüş'ün ise kiralık süresi bitince Genoa'ya dönmüştü. Kulüpten yapılan açıklamada 3 oyuncunun da takımda kalmasının planlandığı duyurulmuştu. Ancak Orgill hamlesi, Jahovic'in Beşiktaş'a transferinin önünü açtığı konuşuluyor.