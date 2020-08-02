Dağı taşı sergi yaptı

BURDUR'UN Ağlasun ilçesinde yaşadığı ortamın zor şartlarını fırsata çeviren 22 yaşındaki Büşra Öğüt, yeteneğini doğada sergiliyor. 1100 rakımlı Akdağ Yaylası mevkiinde hayvancılıkla uğraşan ailesiyle birlikte bir dağ evinde yaşayan ve çobanlık yapan Öğüt, taştan ağaca, asma kilitten gazoz kapağına kadar birçok nesnenin üzerine çizimler yapıyor. Öğüt, bu eserlerini ilerleyen zamanlarda açık hava sergisinde sergilemek istiyor.

ÖZGÜR HİSSEDİYOR

Resimlerinde kömür, kül ve toprak gibi ürünleri tercih eden Büşra Öğüt, heykeller de yapıyor. Çocukluğundan beri resim ve heykeller yaptığını belirten Öğüt, liseyi açıktan okumaya başlamasıyla birlikte yapmaktan keyif aldığı işin bu olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu nedenle üniversitede tek tercihi olan Mimar Sinan Üniversitesi Grafik ve Tasarım Bölümünü kazandığını ifade eden Öğüt, doğada çalışmalar yapmanın kendisini daha çok özgür hissettirdiğini belirtti.

DOĞADA SANAT VAR

Çizimlerinde genellikle portre çalışmalar yaptığına değinen Öğüt, "Çevremde resim yapabileceğim çok şey var ve içimden bunları değerlendirmek geliyor. Doğaya baktığınızda aslında bir sanat var" diye konuştu.