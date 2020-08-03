Antik kentlere akın var

Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri ve ören yerleri, koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreciyle yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Antalya'daki antik kentler ile ören yerleri, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktaları olarak ön plana çıktı. Tatil için en fazla tercih edilen bölgelerden olan Akdeniz, antik kentleri ve ören yerleriyle de ilgi çekiyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan ve Geç Klasik, Helenistik ve ağırlıklı olarak Roma döneminin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti, turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

BURAM BURAM TARİH

Döşemealtı'nda güçlü savunmasıyla Büyük İskender'in alamadığı şehir olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, çok özel yapılar, endemik bitkiler ve yaban hayatıyla ziyaretçilerine başka bir dünyanın kapısını açıyor. Antik Likya Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında. Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara'nın, Bizans döneminde de bu önemini sürdürmesi dikkati çekiyor.

NOEL BABA KİLİSESİ

Demre'deki Myra Antik Kenti, adını üzerine kurulduğu ovadan alıyor. Demre Çayı batısındaki Andriake Limanı'ndan da deniz ulaşımı ve ticareti yürütüldü. Özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, Roma Dönemi tiyatrosu ve Bizans Dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba) ile ünlü Myra'da yer alıyor.