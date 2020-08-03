Meleklere 4x4 destek

MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de oynayacağı zorlu karşılaşmalara 4x4 Spor Merkezi'nin deneyimli antrenörleriyle hazırlanacak. Takımın performans gelişim sponsoru olan 4x4 ekibi, dengeden dayanıklılığa oyuncuların gelişimlerini en üst düzeye çıkaracak. Eski plaj hentbolu milli takım sporcusu Utku Karakurt liderliğindeki 4x4 Spor Merkezi'nin deneyimli ekibi, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Muratpaşa Belediyespor hentbol şube sorumlu Özcan Yılmaz, antrenör Sertan Sarpaş ve teknik ekibin yer aldığı ziyarette, takım testlerinde öne çıkan sonuçlar Başkan Uysal'la paylaşıldı. Paşanın melekleri bu sezon uygulayacakları bireysel diyet programının belirlenmesi amacıyla da kan verdi.