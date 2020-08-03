Şimşek kadro zengini

Aytemiz Alanyaspor geçen sezon kadrosunu geniş tutarak Süper Ligde başarıya imza attı. Kadrosunda sözleşmesi biten Fernandes Medipol Başakşehir'e, N'Sakala, Cisse ve sözleşmesi devam eden Welinton ise Fatih Aksoyla takas edilerek Beşiktaş'a transfer edildi. Fenerbahçe ile anlaşan Teknik Direktör Erol Bulut'un ise sözleşmeleri devam eden Caulker ve Bakasetas'ı yeni takımına götüreceği iddia edildi. Bu transfer haberlerine, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklama yapmadı. LİGE ŞİMDİDEN HAZIR

Alanyaspor'da Welinton, Caulker ve Bakasetas hariç sözleşmesi devam eden 14 futbolcusuna karşılık kaleci Cenk ile 20 Ocakta sözleşme imzalarken, Welintona karşılık transer edildiği iddia edilen Fatih Aksoyla birlikte kadro 17 kişiye çıktı. Alanyaspor'un teknik patronu haric UEFA ve Süper Lig öncesi kadrosu hazır halde görünüyor. Ara transferde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Mustafa Pektemek, Emircan Altıntaş,ve Umut Güneş'in her gün performanslarını artırması güven verdi.

İKİ TRANSFER

Alanyaspor Transfer Komitesi, Almanya'nın 1860 Münih takımının kanat oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 8 Temmuz'da 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İsviçre süper liginde mücadele eden FC Sion'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu ile de 16 Temmuz'da 4 yıllığına imza atarak Alanyasporlu oldu. Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon Fernandes, Cisse, N'Sakala, Djalma Campos, Baiano, Kaan Kanak, ve Eray'ın sözleşmeleri sona erdi.

KADRONUN SON HALİ

KALECILER: Marafona, ve Cenk. DEFANS: Tzavellas, Lokman, Juanfran, Onur Bulut. ORTA SAHA: Siopis, Ceyhun, Musa Çağıran, Umut Güneş, Salih Uçan, Emircan, Efecan Karaca, Berkan İsmail Kutlu, Almanya'dan transfer edilen Efkan Bekiroğlu. FORVET: Mustafa Pektemek, ve Beşiktaş'tan transfer edilen Fatih Aksoy.