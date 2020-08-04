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’da görüşme zamanı

Aytemiz , sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuyla 10 Ağustos’ta anlaşma için masaya oturacak

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Alanyaspor’da görüşme zamanı
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Transfer Komitesi'nin sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuyla 10 Ağustosta masaya oturacakları açıklandı. İDDİALAR KARIŞTIRDI
Sözleşmesi sona eren Fernandes Medipol Başakşehir'e, Cisse ve N'sakala Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanırken, sözleşmesi devam eden Welinton'u Beşiktaşa verip Fatih Aksoy'u takas yoluyla transfer eden turuncu yeşillilerde, Teknik Direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye sözleşmesi devam eden Caulker ve Bakasetas'ı beraberine götüreceği iddiaları ortalığı karıştırdı. DÖRT FUTBOLCUYLA
MASAYA OTURACAK
Sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen ve sosyal medyada kulübüne veda eden DJalma Campos, Baiano, Kaan Kanat ve kaleci Eray'la anlaşma yeniden yoluna gidileceği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor Transfer Komitesi, 4 oyuncuyla anlaşamazsa yollarını ayıracak.
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Alanyaspor’da görüşme zamanı
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