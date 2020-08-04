Alanyaspor’da görüşme zamanı

ytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Transfer Komitesi'nin sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuyla 10 Ağustosta masaya oturacakları açıklandı. İDDİALAR KARIŞTIRDISözleşmesi sona eren Fernandes Medipol Başakşehir'e, Cisse ve N'sakala Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanırken, sözleşmesi devam eden Welinton'u Beşiktaşa verip Fatih Aksoy'u takas yoluyla transfer eden turuncu yeşillilerde, Teknik Direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye sözleşmesi devam eden Caulker ve Bakasetas'ı beraberine götüreceği iddiaları ortalığı karıştırdı. DÖRT FUTBOLCUYLAMASAYA OTURACAKSakatlığı nedeniyle ülkesine dönen ve sosyal medyada kulübüne veda eden DJalma Campos, Baiano, Kaan Kanat ve kaleci Eray'la anlaşma yeniden yoluna gidileceği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor Transfer Komitesi, 4 oyuncuyla anlaşamazsa yollarını ayıracak.