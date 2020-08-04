JAK ekibi yine hayat kurtardı

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda, yürüyüş yaparken düşüp, ayak bileğinde kırık oluşan Necla Dağan (53) jandarma tarafından kurtarıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Çandır köyü yakınındaki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte gezmek için gelen Necla Dağan, patika yolda yürüyüş yapmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Dağan'ın yakınları jandarmadan yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, eğitimli köpekler ile ayak bileği kırılan Dağan'ı bulunduğu yerden alıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Necla Dağan, hastaneye götürüldü.