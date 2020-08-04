Kaçmadım ben kendim gittim

Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Emine Ebru Arıcan (22) ortaya çıktı. Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, ailenin iddiasına göre, E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı. E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları, Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Yapılan araştırmaları sonucu Emine Ebru Arıcan'ın A.B. ile birlikte kaçtığı belirlendi. İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile giden Emine Ebru Arıcan, kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla kendisinin gittiğini söyledi.