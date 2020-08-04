Köpek balığı ölüsü vurdu

ANTALYA'NIN Kemer ilçesi sahiline 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. Son günlerde sıkça görülmeye başlayan köpek baylıkları tedirginlik yarattı. Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki plaja ailesiyle birlikte giden Recep Gürel (40), saat 12.30 sıralarında denizde bir nesne olduğunu fark etti. Gürel, çevredekilerin de yardımıyla köpek balığı ölüsünü kıyıya çıkardı. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken köpek balığı ölüsüyle bazı vatandaşların fotoğraf çekildiği görüldü.

İNCELEMEYE ALINDI

Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri n durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Kemer Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kemer Belediyesi'ne ait kepçeyle kaldırılan köpek balığı yapılacak inceleme için Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.