20 ülkeye kıraz ihracatı

ISPARTA'DA kiraz hasat sezonu tamamlandı. Uluborlu ilçesi başta olmak üzere il genelinde 70 bin dönüm alanda yaklaşık 70 bin ton kiraz üretimi yapıldı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, 'Napolyon' ve 'regina' kirazı olmak üzere birçok kiraz çeşidi üretimi yapılan Isparta'dan Almanya'dan Çin'e kadar 20 farklı ülkeye ihracat yapıldığını açıkladı.

DÜNYAYA TANITILIYOR

Başkan Selçuk, kiraz üretimiyle kent ekonomisine 300 milyonluk TL'lik bir girdi sağladıklarını açıkladı. Isparta kirazının İngiliz kraliyet ailesine de gönderildiği için 'Kraliyet kirazı' olarak da bilindiğini anlatan Başkan Selçuk, "Bu ürettiğimiz kirazlar İngiltere'de kraliyet sofralarına dahil gidiyor. Türkiye'nin adını duyuruyoruz" diye konuştu.