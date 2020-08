Bayram can suyu oldu

ANTALYA, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerli tatilcilerin Antalya'ya ilgisi turizmcilerin beklediği yönde oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır yerli turist hareketinden memnuniyetini vurguladı. Çorabatır, "Normalleşme adımlarının atılmasıyla turizmin iç pazarla başlayacağını uzun zamandır söylüyorduk. Bunu da bayramda gördük" diye konuştu. Çorabatır, bu hareketlilikte, diğer sektörlerdeki ticari hayatın başlamasının da etkili olduğunu dile getirdi

MORAL BULUNDU

Turizmin moral sektörü olduğunu vurgulayan Çorabatır, salgın nedeniyle evlerine kapanan insanların tatile ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Ukrayna, Macaristan ve Rusya'dan misafirleri ağırlamaya başladıklarını belirten Çorabatır, 10 Ağustos'tan sonra Rusya'dan turizm beldelerine direkt uçuşların başlamasıyla hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini bildirdi. AB ülkelerindeki seyahat yasağı kısıtlamasının kalkmasıyla turizmin daha da canlanacağını ifade eden Çorabatır, "Bu seneki amacımız kar elde etmek değil, tesislerimizi ayakta tutmak ve kaliteli hizmet sunan personelimize sahip çıkmak." dedi.

SIRADA RUSYA VAR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "İç pazar beklenen ilgiyi gösterdi. Kurban Bayramı'nda otellerimizin büyük bölümü doldu. İyi bir bayram geçirdik. Can suyu oldu" dedi. 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde de Türk misafirlerle yola çıkıldığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "2 hafta önce Ukrayna uçaklarımız başladı. Bundan bir hafta sonra kısıtlı da olsa Rus uçakları başladı. Ayın 10'u itibarıyla Rus uçakları başladığında daha iyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.



ENLERE GIRDIK

ANTALYA'NIN turizmdeki başarısı otel ve seyahat değerlendirme sitesi TripAdvisor'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen 'Travellers Choice 2020- Best of the Best' ödüllerine de yansıdı. 2019 yılına ait milyonlarca yorum, görüş ve derecelendirmeye göre yapılan değerlendirme neticesinde Türkiye'den birçok otel dünya ve Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Dünyanın en popüler destinasyonları sıralamasında Londra birinci, Paris ikinci, Girit ise üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'nın en popüler destinasyonları arasına İstanbul 8'inci sıradan girerken, listede Antalya'nın Manavgat ilçesi 27'nci, Antalya il olarak 29'uncu sırada yer aldı. Dünyanın en iyi 25 oteli sıralamasına ise Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Maxx Royal Kemer, 20'nci sıradan girerek, Türkiye'nin tek temsilcisi oldu.