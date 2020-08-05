Eğirdir eriyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nde su çekilme oranının, geçen yıla göre yüzde 10 artığını söyledi. Gölün kuruma periyoduna girdiğini aktaran Kesici, geçen yılki ölçümlerde son 10 yılda 84 kilometrekare hesaplanan su kaybı miktarının, bu sene kayıplarla 100 kilometrekareye yaklaştığını açıkladı.

KORKUTAN MANZARA

Erol Kesici, önceki yıllara göre yapılan hesaplarda 500 kilometrekarenin üzerindeki 'göl aynası' denilen alanın bugün 400 kilometrekareye kadar düştüğünü söyledi. Kesici, "Sadece son 1-2 yıl içinde gölün su seviyesi 4 metre azaldı. Bunun göstergesi ise gölden su alınmasını sağlayan pompanın artık gölden su alamayacak seviyeye gelmesi" diye konuştu. Özellikle eylül-ekim döneminde yaşanacak tehlikeye dikkat çeken Kesici, "Sulama dönemlerinin arttığı eylül- ekim aylarına geldiğimizde göldeki su seviyesinin çok daha fazla azalacağını görmekteyiz. Buradaki manzara da onu göstermektedir" diye konuştu.





GÖLDE BALIK TÜRÜ AZALDI



DR. KESICI, gölün kuruması ve bataklaşmasına neden olan etmenlerden birinin de aşırı kirlilik olduğunu belirterek, bunun göstergelerinden birinin de gölün tamamen bitkilerle kaplanması olduğunu kaydetti. Eğirdir Gölü'nde suların aşırı çekilmesinin sonuçlarından birinin su ürünleriyle ilgili olduğunu anlatan Dr. Kesici, "Eğirdir Gölü'nde maalesef bugün balık türü açısından veya üretilen hiçbir balık türü yoktur desek doğrudur. O kadar balıklandırmaya rağmen balıklar büyümüyor bile. Balıkların, kuşların üreme alanları tamamen kurudu" dedi.