Yollar kan gölü gibi

Kurban Bayramı dönüşü yollar kan gölüne döndü. Antalya'nın Korkuteli ve Kemer, Isparta'nın Şarkikaraağaç ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde yaşanan 5 trafik kazasında 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza Korkuteli- Fethiye yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Çakır'ın kullandığı 07 RE 961 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cemil Duran yönetimindeki 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin'in kullandığı 07 GGD 49 plakalı otomobil çarpıştı. Ferhat Çakır (41) yaşamını yitirdi. Cemil Duran ve Saadet Çetin ise ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

KURBAN DAĞITIYORDU

Kemer ilçesinde ise kurban payı dağıtmak için yola çıkan Murat Özberk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 KBD 17 plakalı otomobilin, yolun 3 metre altında kalan bahçeye düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, D400 Karayolu'ndan Kemer-2 girişinde yaşandı. Üzerinden kimlik çıkmayan Özberk'in cansız bedeni, ailesine teşhis ettirildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tatil dönüşündeki otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Zorlar mevkisinde meydana geldi. Samet A. yönetimindeki 07 KG 525 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Alvina A., Arina A. ve Gamze K. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı.