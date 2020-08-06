Eczaneye pompalı baskın

Antalya'nın Serik ilçesinde, Ali Y. alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırı düzenledi. Saldırı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Kökez Mahallesi'ndeki Baygut Eczanesi'nde meydana geldi. Ali Y., çalışanlara, eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu söyleyerek, borcun ödenmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da pompalı tüfeği eczanenin içinde ateşledi.Daha sonra dışarı çıkan saldırgan, eczaneye doğru ateş etmeyi sürdürdü. Eczane çalışanları ile müşterilerin büyük panik yaşadı. Eczane ile çevresinde yapılan incelemede, Ali Y.'nin haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar doldurduğu ve toplam 14 kez ateşlediği saptandı. Yakalanan Ali Y. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.