Haber Hattı

Antalya'nınDemre ilçesindeki Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve kentin limanı olan Andriake Antik Kenti'nde 12'nci yıl yaz dönemi kazıları başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Likya bölgesinin en büyük ve ayakta kalan en önemli Roma tiyatrosu olan Myra Antik Kenti Tiyatrosu'nda kazıya başladık. Tiyatronun sahne binasındaki yarım kalan kazıları tamamlayacağız" diye konuştu.Antalya'nınManavgat ilçesinde bir cipin motor bölümüne giren yavru kedi için seferberlik ilan edildi. Vatandaşlar telefonlarından kedi sesi açarak motor yavru kedinin dikkatini çekmek için çaba sarf etti. Korkudan saklanan kedi, araç sahibinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. 2 aylık olduğu belirtilen ve gözünden mikrop kaptığı tespit edilen yavru kedi hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.AntalyaBüyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIR'ı pandemi nedeniyle ara verdiği hizmetine yeniden başladı. Mobil Kuaför Tırı Elmalı'nın 9 mahallesinde hizmet verdi. Ekipler kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlılara saç kesimi ve saç bakımı yaptı. Elmalı'da 331 vatandaşa sosyal mesafe kuralları çerçevesinde saç kesim ve bakım hizmeti verildi. Halk, ayaklarına kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olduklarını açıkladı.İngiltere'definansal denetçi olarak çalışan ve Alanya'ya iş için gelen Naycil Arthur (24), İslamiyet'ten etkilenerek araştırma yapmaya başladı. Müslüman olmaya karar veren Arthur, Alanya Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülük binasında gerçekleşen törende Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan ile birlikte Kelime-i Şehadet getiren Naycil Arthur, Naci adını aldı. Arthur, 24 Ekim'de turizmci Metin Çekiç'in kızı Fehime Çekiç ile dünya evine gireceği nikah törenine Alanyalıları davet etti.