Işık ve güneş diyarı Ölüdeniz

Muğla'nınFethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, doğal güzellikleri, coğrafi konumu ve eski çağlara dayanan tarihi ile Türk turizminin lokomotif destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi, muhteşem manzarası, mavi ve yeşilin tonlarını kucaklayan eşsiz doğası, turkuaz rengi durağan denizi ve mavi bayraklı plajları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.Mahalledeki 1965 rakımlı Babadağ ise yamaç paraşütü yapmak isteyen macera ve adrenalin tutkunları için Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanan tatilciler, yemyeşil ağaçlarla kaplı doğayı ve bu muhteşem atmosferle bütünleşen masmavi denizi, kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Bölgede, mavi bayraklı Kumburnu ve Belcekız plajları da bulunuyor. Özellikle Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayanların sosyal medya hesaplarından paylaştığı Ölüdeniz'in muhteşem manzarası, Türkiye'nin tanıtım filmlerinde de görsel güzelliğiyle yer alıyor.ANADOLU'NUN güneybatısında yer alan Ölüdeniz, eski çağlara dayanan tarihi ile de ziyaretçilerini büyülüyor. Likya medeniyetinde 'ışık ve güneş diyarı' olarak isimlendirilen Ölüdeniz, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Dünyaca ünlü bu gezi rotası, misafirlerine heyecanlı olduğu kadar huzur dolu bir deneyim yaşatıyor.