İskelet kadro tamam

Aytemiz Alanyaspor'da 2020-2021 sezonunda sahada mücadele edecek iskelet kadrosundaki oyuncular belli oldu. Marafona, Tzavellas, Salih Uçan, Juanfran, Mustafa Pektemek, Onur Bulut, Emircan Altıntaş, Ceyhun Gülselam, Lokman Gör, Musa Çağıran, Umut Güneş, Siopis, Efecan Karaca, Berkan İsmail Kutlu, ve Efkan Bekiroğlu takımın iskeletini oluşturdu.Marafona, Tzavellas, Lokman Gör, Juanfran, Onur Bulut, Siopis, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Umut Güneş, Salih Uçan, Emircan Altıntaş, Efecan Karaca, İsviçre'den transfer edilen Berkan İsmail Kutlu, Almanya'dan transfer edilen Efkan Bekiroğlu, Forvette Mustafa Pektemek olacak.Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmeleri devam eden defans oyuncusu Welinton, Steven Caulker ve orta saha oyuncusu Bakasetas'ın transferleri gerçekleşmediği takdirde bu oyuncularla kadro 18 kişiye çıkacak. Aksi halde bu üç oyuncu giderse yerlerine yeni transferler yapılacak.Transfer sezonunun başlamasıyla Alanyaspor'un daha önce sözleşme imzaladığı yeni transfer Efkan Bekiroğlu ve Berkan Kutlu'nun sözleşmeleri aktif oldu. İki oyuncu takım bünyesine katılırken 13 futbolcu da kiralık sürelerini tamamlayarak takıma döndü. Reso Akin, Isaac Sackey, Yusuf Karagöz, Tayfur Bingöl, Siddik Celik, Rauf Öktem, Hasan Can Yalcintekin, Emre Bekir, Murat Sevimler, Hasan Emiroglu, Hasan Ayaroglu, Alper Tursun ve kaleci Haydar Yılmaz kiralık sürelerini doldurarak Alanyaspor'a dönüş yaptı.Öte yandan Alanyaspor'un 11 Ağustos itibarıyla yeni sezon çalışmalarına başlayacağı belirtildi.