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Korona dedektifleri sıcak nem dinlemiyor

’da ile temaslı olabilecek kişilere ulaşan filyasyon ekibi, ve yüksek neme rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla salgının yayılmaması için çalışıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Korona dedektifleri sıcak nem dinlemiyor
Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibi sağlık çalışanları, yüksek nem ve sıcağa rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini fedakarca yürütüyor. Kovid-19 salgınında vaka sayısını ve hastane yükünü azaltmak amacıyla kurulan Antalya'daki 108 filyasyon ekibindeki 226 sağlık personeli, dedektif titizliğiyle özverili şekilde çalışıyor.

ÜÇ EKİP HALİNDE
Birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor. İkinci ekip ise bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlıyor. Emniyet görevlilerinin de içinde bulunduğu üçüncü ekip ise 14 günlük karantinaya alınan kişilere, belli periyotlarda ziyaretler yapıp, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Adresinde bulunmayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanıyor.

ASTRONOT GİBİ
Sıcak hava ve yüksek neme rağmen gece gündüz koşturan ekipler, giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, uzman, pratisyen, diş hekimleri, hemşire, ebe ve sağlık memuru görevlilerinin bulunduğu filyasyon ekibinin, 7 gün 24 saat görev yaptığını anlattı. Hülür, hem erken tanı koyma hem de karantina önlemiyle vakaların il içerisine yayılımını önlediklerini bildirdi. Filyasyon ekibinde yer alan doktor Feride Çekirge ise yaşadıkları zorluğu anlattı. Çekirge, "Sıcağın altında koruyucu ekipmanlarla astronot gibi geziyoruz. Zaman zaman derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Gittiklerimiz vaka değil, vaka temaslıları. Ancak ifşa oluyormuş gibi hissediyorlar ve bu durum sahada bizi zorluyor" dedi.

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Korona dedektifleri sıcak nem dinlemiyor
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