Korona dedektifleri sıcak nem dinlemiyor

Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibi sağlık çalışanları, yüksek nem ve sıcağa rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini fedakarca yürütüyor. Kovid-19 salgınında vaka sayısını ve hastane yükünü azaltmak amacıyla kurulan Antalya'daki 108 filyasyon ekibindeki 226 sağlık personeli, dedektif titizliğiyle özverili şekilde çalışıyor.Birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor. İkinci ekip ise bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlıyor. Emniyet görevlilerinin de içinde bulunduğu üçüncü ekip ise 14 günlük karantinaya alınan kişilere, belli periyotlarda ziyaretler yapıp, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Adresinde bulunmayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanıyor.Sıcak hava ve yüksek neme rağmen gece gündüz koşturan ekipler, giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, uzman, pratisyen, diş hekimleri, hemşire, ebe ve sağlık memuru görevlilerinin bulunduğu filyasyon ekibinin, 7 gün 24 saat görev yaptığını anlattı. Hülür, hem erken tanı koyma hem de karantina önlemiyle vakaların il içerisine yayılımını önlediklerini bildirdi. Filyasyon ekibinde yer alan doktor Feride Çekirge ise yaşadıkları zorluğu anlattı. Çekirge, "Sıcağın altında koruyucu ekipmanlarla astronot gibi geziyoruz. Zaman zaman derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Gittiklerimiz vaka değil, vaka temaslıları. Ancak ifşa oluyormuş gibi hissediyorlar ve bu durum sahada bizi zorluyor" dedi.