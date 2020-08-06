Şimdi özür vakti

Antalya'da seçim sonrası tartışmaların odağı olan Konyaaltı Sahil Projesi'yle ilgili son noktayı Danıştay ve Sayıştay koydu. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından ihalenin iptal edilmesiyle başlayan süreçte, Danıştay, yerel mahkemenin ve belediyenin tüm kararlarını iptal etti. Kararları sosyal medya hesabından paylaşan eski Başkan Menderes Türel Böcek'e seslendi.Menderes Türel, "Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden kesin sonuçları paylaşmak istiyorum. Konyaaltı Sahil düzenlemesinde İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerinin kesinleşmemiş ön raporlarını kesin hükümmüş gibi halka sunan, yapılan iş ve işlemlerde kamu zararı oluştuğu ve hukuk dışı işlem yapıldığı yalanına sarılanlar bu nihai kararla sarsılacak. 'Konyaaltı Sahili düzenlemesi ihalelerinde kamu zararı ve usulsüzlük vardır' yalanına sarılan Muhittin Böcek ve yönetiminin attıkları iftiralardan dolayı halkımızdan özür dilemeleri bir erdem olacaktır" diye konuştu.Türel daha önce de Muhittin Böcek'e canlı yayında tartışmak üzere davet gönderdiğini ancak kabul edilmediğini belirterek, 'Bağımsız yargı ve devletin ilgili kurumlarının verdiği sonuçlardan kaçamadılar" diye konuştu. Türel yaptığı paylaşımda üç karardan notlar yer aldı. İçişleri Bakanlığı raporunda "Konyaaltı Sahil düzenlemesi için Menderes Türel döneminde alınan kararlarda yasaya ve yönetmeliklere aykırı bir işleme rastlanmadığı görülmüştür. Yapılan ihalede kamu zararından bahsedilemeyeceği gibi aksine kamu yararı sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Sayıştay'ın raporunda da 'ihalede kamu zararı oluşmadığı' vurgusu yapıldı.Ve tartışmaya son noktaya koyan Danıştay kararında ise "Muhittin Böcek döneminde alınan ihalenin feshine yönelik encümen kararında yetki unsuru açısından açıkça hukuka aykırılık bulunduğu kabul edilmiştir. İşlemin gerekçesinin Muhittin Böcek yönetiminin yorumundan kaynaklandığı sonucuna ulaşıldığından, Antalya İdare Mahkemesi'nin sözleşmenin feshinin uygunluğuna yönelik kararında hukuki isabet bulunmamaktadır" denildi.Muhittin Böcek'in, Konyaaltı sahiliyle ilgili yerel mahkeme sonucunu nihai sonuç gibi açıkladığı sosyal medya paylaşımı da Menderes Türel'in açıklamalarıyla eş zamanlı olarak kaldırıldı. Böcek söz konusu açıklamasında, "26 yıllık siyasi hayatım boyunca sizleri hiç yanıltmadım. Sizlerin hakkını kimseye yedirmedim. Kurban edilen Konyaaltı Sahil davası sonuçlanmıştır. İşletmeci firma bize açtığı davayı kaybetmiştir. Mahkeme de ranta dur demiştir" ifadelerini kullanmıştı.Konyaaltı Plajı 2018 yılında Menderes Türel Başkanlığı'ndaki dönemin belediyesi tarafından işletmeci firma ortaklığına ihale edilmişti. Türel'den sonra Belediye Başkanlığı görevine gelen Muhittin Böcek döneminde, Konyaaltı Sahil Projesi ihalesi, Encümen kararıyla tek taraflı iptal edilmişti. Başkan Böcek ve 3 encümen üyesinin 'hastayız' gerekçesi ile katılmadığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 20 Ocak 2020'de tek taraflı olarak iptal ettiği kararı Antalya 2. İdare Mahkemesi, Alkoçlar'ın yaptığı başvuru üzerine 31 Ocak 2020'de 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Ancak aynı mahkeme, heyet değiştirerek 1 Nisan 2020'de 2 saatte duruşmayı yapıp 14 sayfalık kararı yine 2 saatte yazarak Büyükşehir Belediyesi lehine davayı sonuçlandırdı. Alkoçlar davayı Danıştay'a taşıyarak kararı temyiz etti. Danıştay 13'ncü Daire, 14 Mayıs 2020'de, Nevzat Özgür başkanlığında 5 hakim ile toplanarak davayı ele aldı. Danıştay, aynı gün kararını verdi ve yerel mahkeme ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kararlarını düzeltme yolu kapalı olarak iptal etti.