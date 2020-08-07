Avokadoda yeni hedef 70 milyon

ANTALYA'NIN Alanya ilçesi Dimçayı bölgesindeki avokado bahçelerinde 1 Ağustos itibarıyla hasat başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, geçen yıl 50 milyon hasat beklentisini yakaladıklarını belirterek, bu yıl avokado hasadında hedeflerinin 70 milyon olduğunu açıkladı.

5 YENİ İHRACAT PAZARI

Alanya'da avokado üretilen alanın 38-40 bin hektardan 45 bin hektara çıktığını açıklayan Sevilgen, "Geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. 5- 6 yeni ülke de listeye eklenecek. Geçen yıl 10 milyon adeta ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl 15 milyon adeti rahat şekilde yakalarız" açıklamasında bulundu.