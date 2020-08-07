Cinayette tehdit iddiası

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 42 yaşındaki güvenlik görevlisi O.G. tartıştığı arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay Orta Mahalle'de yaşandı. Olay sonrası polisi arayarak itirafta bulunan ve teslim olan O.G. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G.'nin ifadesinde, Ramazan Akınoğlu'nun kendisinden sürekli tehditle para istediğini öne sürdüğü öğrenildi.

YA CANIN YA MALIN

Bir otelde çalışmaya başladığını duyunca Akınoğlu'nun yine gelerek para istediğini iddia eden O.G., Akınoğlu'nun kendisini, 'Yaparanı ya da canını alacağım' diyerek tehdit edip, evine geldiğini öne sürdü. O.G., "Elinde satıra benzettiğim bir metal parçasını bana doğru salladığını gördüm. Av tüfeğini aldığım sırada Ramazan kapıyı kırarak, içeri girdi. Kendimi korumak amacıyla kapıya doğru iki el ateş ettim. Amacım zarar vermek değil, onu korkutup, engellemekti. Pişmanım" dedi. Olayın yaşandığı gün Akınoğlu'nun Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı bir kişiyi de darp ettiği belirlendi.