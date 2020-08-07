Devlet baba görevde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik anlamda olumsuz etkilerini minimum seviyede tutmak isteyen devlet, vatandaşın yardımına koştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Sosyal Koruma Kalkanı' destek ve yardımları vatandaşa nefes aldırdı. Türkiye genelinde toplamda 29 milyar 744 milyon destek verilirken, Antalyalılara ise şimdiye kadar 1 milyar 456 milyon 952 bin 181 lira destek verildi.

201 BİN KİŞİ YARARLANDI

Sosyal Destek Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından Antalya'da 201 bin 685 hane ve kişi yararlanırken toplamda 201 milyon 685 bin lira destek verildi. Bu destekler sırasıyla 1. Faz'da 37 bin 423 hane, 2. Faz'da 56 bin 877 hane, 3. Faz'da ise 62 bin 494 hane ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında 44 bin 891 haneye dağıtıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Salgın döneminde işverenin ve çalışanın mağdur olmaması için sosyal desteğin dışında ücret desteği de sağlandı. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğinden Antalya'da toplamda 306 bin 52 çalışan faydalandı. Kısa çalışma ödeneğinden 160 bin 291 çalışan faydalanırken bu kişilere 940 milyon 621 bin 742 lira ödendi. Nakdi ücret desteğinden 106 bin 67 çalışana 157 milyon 227 bin 313 lira ödendi. Pandemi nedeniyle işsiz kalan 40 bin 162 kişiye de işsizlik ödeneğinden yararlandı. İşsiz kalanlara 157 milyon 4187 bin 126 lira destek verildi