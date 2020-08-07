Kıskançlık felaketi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, polis merkezine giden SinanYüksel (18), kardeşi Seyit Taha'yı (8) ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şelale Polis Merkezi'ne giden SinanYüksel, kardeşi Seyit Taha'yı, Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Sinan Yüksel'i gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Orman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis, küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yüksel ailesinin olay yerinin yakınında oturduğu, baba Osman Yüksel'in şoförlük yaptığı öğrenildi. Sinan Yüksel'in psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık krizine girerek cinayeti işlediğini iddia etti. Kardeş katili olan ağabeyin poliste uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu öğrenildi.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Bir evlatlarını mezara diğer evlatlarının hapishaneye girmesinin şokunu yaşayan Yüksel ailesi, "Sinan'ın psikolojik sorunları vardı. Doktora gitmeyi kabul etmiyordu. Bu hafta zorla götürmeyi düşünürken bu iş başımıza geldi" diyerek feryat etti. Yaşadığı olay nedeniyle yıkılan baba Osman ve anne Fadime Yüksel'in durumu yürekleri dağladı. Küçük Seyit Taha'nın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Sorgu ilçesine götürüldü. Gözaltındaki abi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.