Sanatla geçen bir yaşam

RESSAM ve yazar Hatice Oya Kuzgun, 7'nci yağlıboya resim sergisini Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer alan Dündarbey Medresesi avlusunda açtı. 23 eserden oluşan sergi 30 Ağustos'a kadar sanatseverlerin izlenimine açık olacak. Açılışa, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdür Ömer Gürlek yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Kaymakam Çelik ve beraberindekiler, tabloları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

MEMLEKET SEVDASI

Eğirdirli olan Hatice Oya Kuzgun, yurtiçi ve yurtdışında sergiler açtığını ama kendi memleketinde sergi açmanın ayrı bir heyecan olduğunu söyledi. Resim yapmanın ciddi bir uğraş olduğunun altını çizen Kuzgun, sergide yer alan bazı resimlerini yapmanın 1 yılı bulduğunu söyledi. 30 yıldır resim yapmanın yanı sıra yazıyla da uğraştığını belirten Kuzgun, şimdiye kadar 10 kitap yazdığını ve 6 ödül aldığını ifade etti. Kuzgun son kitabı olan 'Fırtınalı Yıllar' romanını, Kaymakam Çelik ve Başkan Gök'e imzalayarak hediye etti.